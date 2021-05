Tawny Kitaen | morta a 59 anni la Deianira di Hercules

(Di sabato 8 maggio 2021) L'attrice e modellail 7 maggio 2021 all'età di 59: era nota per aver interpretato Daianira in, la serie prodotta da Sam Raimiil 7 maggio 2021 all'età di 59. L'attrice e modella era noto soprattutto per aver interpretato Daianira, la moglie del protagonista di, celebre serie prodotta da Sam Raimi negliNovanta. Come riportato da ComingSoon.net,si è trasformata in un'icona tra gliOttanta e i Novanta. Stando a quanto rivelato dal rapporto del medico legale di Osage County, l'attrice ènel suo appartamento di Newport Beach. Al momento, ...

morta il 7 maggio nella sua casa di Newport Beach, per cause ancora non note,, stellina sexy degli anni Ottanta, attrice e modella nota soprattutto per le sue apparizioni in numerosi videoclip dei Whitesnake , negli anni in cui era fidanzata prima e moglie poi del ...morta il 7 maggio nella sua casa di Newport Beach, per cause ancora non note,, stellina sexy degli anni Ottanta, attrice e modella nota soprattutto per le sue apparizioni in numerosi videoclip dei Whitesnake , negli anni in cui era fidanzata prima e moglie poi del ...Modella nota negli anni 80, fu protagonista dei videoclip dei Whitesnake, di cui sposò il cantante David Coverdale ...Non è però chiaro cosa abbia causato la prematura morte dell'interprete del personaggio della mitica serie tv di Sam Raimi ...