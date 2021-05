Serie A | 35^ giornata | pokerissimo dell’Inter sulla Sampdoria | nel giorno della passerella Scudetto La classifica

(Di sabato 8 maggio 2021) L'Inter cala ilcontro la, nel.Gol ed emozioni nel corso del match appena terminato a San Siro, valevole per la trentacinquesimadel campionato diA tra Inter e. Nel, i nerazzurri di Antonio Conte rifilano una cinquina ai blucerchiati di mister Claudio Ranieri. Ad aprire le danze il gol di Gagliarini che al 4' porta in vantaggio la compagine milanese. Al 26' raddoppio nerazzurro di Sanchez, al 35' laaccorcia le distanze grazie al gol siglato dall'ex nerazzurro Keita. Giusto il tempo di rimettere la palla al centro del terreno di ...

Advertising

SkySport : Calendario Serie A, le partite e gli orari della 35^ giornata - SkySport : SPEZIA-NAPOLI 1-4 Risultato finale ? ? #Zielinski (15') ? #Osimhen (23') ? #Osimhen (44') ? #Piccoli (64') ?… - SkySport : INTER-SAMPDORIA 5-1 Risultato finale ? ? #Gagliardini (4') ? #Sanchez (26') ? #Keita (35') ? #Sanchez (36') ?… - mcaratozzolo58 : RT @Agenzia_Ansa: Napoli batte Spezia 4-1, Udinese-Bologna 1-1. Gli anticipi della 35/a giornata della Serie A #ANSA - naga_neta_bot : RT @SkySport: INTER-SAMPDORIA 5-1 Risultato finale ? ? #Gagliardini (4') ? #Sanchez (26') ? #Keita (35') ? #Sanchez (36') ? #Pinamonti (61'… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie 35^

MILANO - L' Inter scudettata festeggia con una goleada a danno della Sampdoria : il 5 - 1 vede i timbri di Gagliardini (4' pt), doppietta Sanchez (26' pt e 36' pt), Pinamonti (16' st), Martinez su ...Era da gennaio che l'Inter non segnava nei primi 9 minuti di gioco inA, in quell'occasione Lukaku contro il Genoa (al primo minuto). Primo tempo Di cose ne son successe dalla partita di andata,...Le formazioni ufficiali di Fiorentina - Lazio dell'8maggio 2021: incontro valevole per la 35° giornata di Serie A, calcio d’inizio alle ore 20.45 ...Gagliardini apre i conti, poi doppietta del cileno, gol di Pinamonti e rigore di Martinez. Per i blucerchiati a segno Keita ...