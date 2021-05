Play off Serie C, il Cesena passa il turno: 2 - 1 al Mantova (Di sabato 8 maggio 2021) Cesena - Il Cesena si aggiudica la sfida del primo turno dei Play off di Serie C superando il Mantova con il punteggio di due reti a una e approda al turno successivo. Tutte le reti nella prima ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 8 maggio 2021)- Ilsi aggiudica la sfida del primodeioff diC superando ilcon il punteggio di due reti a una e approda alsuccessivo. Tutte le reti nella prima ...

