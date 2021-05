Caos al Csm | Cartabia passa la palla a Salvi Indagato Storari

Leggi su cityroma

(Di giovedì 6 maggio 2021) Il pm milanese Paoloè stato iscritto sul registro degli indagati per rivelazione di segreto d’ufficio dai magistrati di Roma, che oggi sentiranno l’ex pm di Mani Pulite Piercamillo Davigo come persona informata sui fatti. È a lui, infatti, cheha consegnato i verbali secretati di Piero Amara, ex perno del “Sistema Siracusa”, una cricca di avvocati e magistrati che aggiustava sentenze e pilotava nomine. Verbali nei quali si parla di una presunta loggia segreta, denominata “Ungheria”, composta da magistrati, alti funzionari delle Forze dell’ordine, politici e vertici delle istituzioni, poi consegnati alla stampa dall’allora segretaria di Davigo, Marcella Contrafatto, ora indagata per calunnia sempre dalla Procura di Roma. Verbali consegnati come forma di «autotutela», lamentando il lassismo della procura di Milano. Intanto, si ...