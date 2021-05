Empoli, Corsi: “Accardi un predestinato, nell’occhio del ciclone senza un motivo” (Di martedì 4 maggio 2021) L'Empoli ritrova la Serie A dopo due anni di purgatorio.Grande soddisfazione in casa toscana che ha conquistato la promozione in massima serie superando senza troppi problemi per 4-0 in casa il Cosenza. Il presidente degli azzurri, Fabrizio Corsi, nel giorno di festa, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni in merito alla stagione vissuta e ai protagonisti che hanno permesso tutto questo."Io ho sempre pensato che con il manico giusto si poteva lottare per la promozione. Lo scorso anno nel girone di ritorno facemmo bene tanto da essere secondi o terzi come punti e sapevamo quali fossero i difetti. Ci abbiamo messo quei giocatori che auspicavamo potessero completare la rosa. Il mister ha fatto un grande lavoro e anche Pietro Accardi è stato straordinario. Ha 38-39 anni, è stato nell'occhio del ... Leggi su mediagol (Di martedì 4 maggio 2021) L'ritrova la Serie A dopo due anni di purgatorio.Grande soddisfazione in casa toscana che ha conquistato la promozione in massima serie superandotroppi problemi per 4-0 in casa il Co. Il presidente degli azzurri, Fabrizio, nel giorno di festa, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni in merito alla stagione vissuta e ai protagonisti che hanno permesso tutto questo."Io ho sempre pensato che con il manico giusto si poteva lottare per la promozione. Lo scorso anno nel girone di ritorno facemmo bene tanto da essere secondi o terzi come punti e sapevamo quali fossero i difetti. Ci abbiamo messo quei giocatori che auspicavamo potessero completare la rosa. Il mister ha fatto un grande lavoro e anche Pietroè stato straordinario. Ha 38-39 anni, è stato nell'occhio del ...

