Sampdoria-Roma, Pellegrini fuori dai convocati: sta per nascere il figlio (Di domenica 2 maggio 2021) La Roma vola a Genova per sfidare la Sampdoria al Ferraris senza Lorenzo Pellegrini. Il capitano giallorosso è rimasto nella Capitale al fianco della moglie che sta per partorire il secongenito di casa. Un'assenza che va ad aggiungersi ad una lista di indisponibili: Jordan Veretout, Leonardo Spinazzola, Pau Lopez, Carles Perez, Amadou Diawara, Riccardo Calafiori e Pedro, oltre al lungodegente Nicolò Zaniolo. convocati anche i giovani Ciervo e Darboe. I convocati: Portieri: Farelli, Mirante, Fuzato. Difensori: Karsdorp, Ibanez, Jesus, Smalling, Santon, Reynolds, Fazio, Mancini, Cristante, Kumbulla, Bruno Peres. Centrocampisti: Villar, Pastore, Ciervo, Darboe, Mkhitaryan. Attaccanti: Dzeko, Borja Mayoral. SportFace.

