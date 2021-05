LIVE – Gara F1 GP Portogallo Portimao 2021: tutti gli aggiornamenti (DIRETTA) (Di domenica 2 maggio 2021) Terzo appuntamento per il Mondiale di Formula 1. A Portimao va in scena il Gran Premio di Portogallo con Valtteri Bottas che per la prima volta in stagione partirà dalla pole position. Al suo fianco il compagno, nonché campione del mondo e leader del campionato, Lewis Hamilton. Mercedes, però, tallonate dalle due Red Bull di Max Verstappen e Sergio Perez mentre le Ferrari Carlos Sainz (5°) e Charles Leclerc (8°) proveranno a conquistare punti importanti per la risalita. tutti i 66 giri del GP del Portogallo li potrete seguire in DIRETTA su Sportface attraverso il LIVE testuale aggiornato in tempo reale a partire dalle ore 16:00. LIVE Gara AGGIORNA LA DIRETTA Classifica piloti top-5 (LAP 0/66) Valtteri ... Leggi su sportface (Di domenica 2 maggio 2021) Terzo appuntamento per il Mondiale di Formula 1. Ava in scena il Gran Premio dicon Valtteri Bottas che per la prima volta in stagione partirà dalla pole position. Al suo fianco il compagno, nonché campione del mondo e leader del campionato, Lewis Hamilton. Mercedes, però, tallonate dalle due Red Bull di Max Verstappen e Sergio Perez mentre le Ferrari Carlos Sainz (5°) e Charles Leclerc (8°) proveranno a conquistare punti importanti per la risalita.i 66 giri del GP delli potrete seguire insu Sportface attraverso iltestuale aggiornato in tempo reale a partire dalle ore 16:00.AGGIORNA LAClassifica piloti top-5 (LAP 0/66) Valtteri ...

acmilan : All eyes on #MilanBenevento ?? Ci avviciniamo a questa gara attraverso i ricordi di un doppio ex: @Antonio38301844 ?… - zazoomblog : LIVE F1 GP Portogallo in DIRETTA: Ferrari per la top5. Orario gara e programma TV8 - #Portogallo #DIRETTA:… - cn1926it : #NapoliCagliari, dove vedere la gara: orario, canale TV e live streaming - Reggina_1914 : #UNDER17 I ragazzi di mister Ferraro, reduci dalla vittoria di Cosenza, ospitano la @OfficialUSS1919 ???? Segui la… - Giancagt6 : RT @TCRItaly: ?? Oggi la seconda e ultima gara del primo round di Campionato all'@Autodromo_Monza Il live streaming ?? di gara due inizierà… -