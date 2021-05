Evocare Berlinguer (senza conoscerlo)

Leggi su huffingtonpost

(Di domenica 2 maggio 2021) “Ah, quando invece c’era…” Questo genere di vocativo avanza da sempre sulle gambe corte dell’idea che il passato sia per definizione preferibile e assai migliore del magro presente, un tesoretto custode di valori e gesti nobili che il tempo avrebbe consumato, così nella sua corsa verso la perdita di ogni enzima etico, nella prospettiva del baratro finale, nell’annullamento di ogni valore sia personale sia collettivo. Sarà stato il 1982, mi trovavo in casa di una baronessa palermitana, c’era Guttuso, lì presente in salotto, amico speciale, quando un punto della conversazione la nobildonna ospite pose una domanda assoluta riferita alla stoffa politica del segretario generale del Pci: “Renato, ma com’è?” Guttuso, membro del Comitato centrale, pittore “ufficiale” del Partito, sembrò pensarci un po’ su, poi, dopo un breve filosofico ...