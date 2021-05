Conferenza stampa Pirlo | “Morata out | gioca Dybala Su Chiesa e Danilo…”

(Di sabato 1 maggio 2021)– Domani alle 18.00 a Udine va in scena Udinese-Juventus. I bianconeri dopo l’ultima gara contro la Fiorentina devono ritrovare i 3 punti, per mantenere un posto in Champions., senza la Champions verrebbe esonerato, così il tecnico prepara la squadra all’ultimo mese di campionato, con ancora una finale di Coppa Italia dare. Il mister ha parlato inprima della gara di domani., le parole del tecnico UDINESE – “L’Udinese è una squadra molto fisica, composta datori con grande qualità anche, come De Paul e Pereyra, ma non solo loro. Prendono pochi gol e si difendono molto bene, sono organizzati e vivono un momento positivo, ...

Calcio News 24

In vista del delicato match della Juventus contro l' Udinese , Andrea Pirlo è intervenuto in: 'Abbiamo un obiettivo in testa e dovremo cercare di raggiungerlo. Futuro? Penso al presente. I successori li leggo da voi, non ho tempo per leggere i giornali. Io sto bene, ho ...