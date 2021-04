Italia quasi tutta in zona gialla. In calo incidenza contagi e ricoveri (Di venerdì 30 aprile 2021) Roma, 30 apr – Migliora la situazione generale del rischio pandemico in Italia: con 13 regioni in zona gialla, corrispondenti alla gran parte della popolazione nazionale, e ricoveri in calo. In arancione restano per un’altra settimana Calabria, Sicilia, Basilicata e si aggiunge la Sardegna. La Valle d’Aosta dovrebbe tornare in zona rossa. Infine c’è la Campania che ha l’Rt superiore a 1 (1,05 nell’intervallo inferiore) ma che sarebbe salvata dal rischio basso. Indice Rt in lieve rialzo (da 0,81 della settimana scorsa a 0,85) ma continua a scendere l’incidenza: il valore è a 146 casi settimanali per 100mila abitanti rispetto ai 152 della settimana scorsa. E’ questo il quadro che emerge dal monitoraggio settimanale della cabina di regia Iss-ministero della Salute. I ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 30 aprile 2021) Roma, 30 apr – Migliora la situazione generale del rischio pandemico in: con 13 regioni in, corrispondenti alla gran parte della popolazione nazionale, ein. In arancione restano per un’altra settimana Calabria, Sicilia, Basilicata e si aggiunge la Sardegna. La Valle d’Aosta dovrebbe tornare inrossa. Infine c’è la Campania che ha l’Rt superiore a 1 (1,05 nell’intervallo inferiore) ma che sarebbe salvata dal rischio basso. Indice Rt in lieve rialzo (da 0,81 della settimana scorsa a 0,85) ma continua a scendere l’: il valore è a 146 casi settimanali per 100mila abitanti rispetto ai 152 della settimana scorsa. E’ questo il quadro che emerge dal monitoraggio settimanale della cabina di regia Iss-ministero della Salute. I ...

