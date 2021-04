Primo Maggio 2021, alla conduzione il trio Ambra, Lillo e Stefano Fresi (Di giovedì 29 aprile 2021) Primo Maggio 2021: un inedito trio composto da Ambra Angiolini, Lillo e Stefano Fresi si alternerà alla conduzione della trentunesima edizione del Concertone. E’ quanto si apprende da Adn Kronos che riporta in un lancio d’agenzia la presenza del comico romano accanto alla già confermata attrice. Il tradizionale concerto che lo scorso anno a causa dell’emergenza sanitaria ha portato la musica in diverse location della capitale concentrandosi nella fascia serale, ritorna al doppio appuntamento: si partirà con la diretta su Raitre dalle 16:30 alle 19:00 per poi riprendere dalle 20:00 alle 24:00. La maratona musicale si terrà nella suggestiva cornice della Cavea dell’Auditorium Parco Della Musica di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 29 aprile 2021): un ineditocomposto daAngiolini,si alterneràdella trentunesima edizione del Concertone. E’ quanto si apprende da Adn Kronos che riporta in un lancio d’agenzia la presenza del comico romano accantogià confermata attrice. Il tradizionale concerto che lo scorso anno a causa dell’emergenza sanitaria ha portato la musica in diverse location della capitale concentrandosi nella fascia serale, ritorna al doppio appuntamento: si partirà con la diretta su Raitre dalle 16:30 alle 19:00 per poi riprendere dalle 20:00 alle 24:00. La maratona musicale si terrà nella suggestiva cornice della Cavea dell’Auditorium Parco Della Musica di ...

