Positivi al Covid - 19 chiamati in cassa al supermercato: è l'ennesima fake news (Di giovedì 29 aprile 2021) La storia è stata associata a varie località italiane (e anche il Lecchese non è stato risparmiato), ma il luogo è solo la variante dello stesso canovaccio: un medico di base va a fare la spesa al ... Leggi su leccotoday (Di giovedì 29 aprile 2021) La storia è stata associata a varie località italiane (e anche il Lecchese non è stato risparmiato), ma il luogo è solo la variante dello stesso canovaccio: un medico di base va a fare la spesa al ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Superate in India le 200 mila vittime per il Covid, con il nuovo picco di oltre 3.000 morti solo nelle ultime 24 or… - repubblica : ?? Variante indiana Covid, positivi 23 dei passeggeri atterrati ieri a Roma da Delhi. 'Almeno due super spreader a b… - repubblica : Focolaio di Covid dopo la festa per bambini a Edolo: oltre 100 positivi, 500 persone in quarantena - ann_sterne : RT @lucianoghelfi: Sul volo dall'#India arrivato ieri sera a #Fiumicino 23 positivi al #covid su 223 persone, anche 2 componenti dell'equip… - OperaFisista : Positivi 23 passeggeri sbarcati a Fiumicino. Provenivano dall'India -