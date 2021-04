Covid, variante indiana per l’Oms potrebbe essere “più trasmissibile” (Di mercoledì 28 aprile 2021) l’Oms, nel consueto report settimanale dedicato alle varianti del Covid, ha analizzato la cosiddetta “variante indiana” B.1617 che, secondo l’Organizzazione mondiale della sanità, ha un “tasso di crescita più elevato rispetto ad altre varianti circolanti in India, suggerendo un potenziale aumento della trasmissibilità, con altre varianti in circolazione che dimostrano anche una maggiore trasmissibilità”. Per questo secondo l’Oms “sono necessari ulteriori studi con urgenza”. Intanto la Regione Lazio monitora con attenzione la situazione relativa alla variante indiana, dopo lo screening effettuato sulla comunità sikh presente a Latina, all’interno della quale sono stati riscontrati più di 250 casi di positività al Covid, nessuno riconducibile al momento ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 28 aprile 2021), nel consueto report settimanale dedicato alle varianti del, ha analizzato la cosiddetta “” B.1617 che, secondo l’Organizzazione mondiale della sanità, ha un “tasso di crescita più elevato rispetto ad altre varianti circolanti in India, suggerendo un potenziale aumento della trasmissibilità, con altre varianti in circolazione che dimostrano anche una maggiore trasmissibilità”. Per questo secondo“sono necessari ulteriori studi con urgenza”. Intanto la Regione Lazio monitora con attenzione la situazione relativa alla, dopo lo screening effettuato sulla comunità sikh presente a Latina, all’interno della quale sono stati riscontrati più di 250 casi di positività al, nessuno riconducibile al momento ...

