Storia e arte della valle dell'Adda tornano a risplendere (Di martedì 27 aprile 2021) La Storia e l'arte della valle dell'Adda torneranno a splendere. Dal Parco Adda Nord sono stati stanziati 63mila euro per il restauro dello Stallazzo, della chiesetta di Santa Maria Addolorata e della ... Leggi su ilgiorno (Di martedì 27 aprile 2021) Lae l'torneranno a splendere. Dal ParcoNord sono stati stanziati 63mila euro per il restauroo Stallazzo,chiesetta di Santa Maria Addolorata e...

Advertising

UlisseRai1 : L’Ara Pacis è un gioiello assoluto dell’arte antica e della storia. Simboleggia una sorta di trionfo di pace august… - ItalianNavy : #21aprile 2021, oggi #Roma compie 2773 anni. Celebriamo la sua bellezza, la sua arte e la sua storia senza dimenti… - Fontana3Lorenzo : ??L'assalto dei capitali stranieri, alle bellezze del Paese! Storia, arte, cultura, sono un patrimonio da difendere… - Giorno_Lecco : Storia e arte della valle dell’Adda tornano a risplendere - FoolHaz : quella di storia dell'arte mi interroga me lo sento i vote #Louies for #BestFanArmy at the #iHeartAwards -