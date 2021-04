WhatsApp | strepitosa funzione in arrivo | gli utenti la aspettavano da tempo

Advertising

infoitscienza : La nuovissima e strepitosa funzione di WhatsApp che praticamente nessuno ancora conosce è in arrivo -

Ultime Notizie dalla rete : WhatsApp strepitosa

Proiezioni di Borsa

... unamima fu Licoride (Roma 70 a. C. - 43 circa a. C.), amante di uomini politici come ... Condividi su: FacebookTwitter EmailPerciò, è giusto che tutti sappiano che la nuovissima efunzione diche praticamente nessuno ancora conosce è in arrivo. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratterà! Ecco più ...Su WhatsApp è pronta a sbarcare una grandissima funzione. Gli utenti da tempo la chiedevano e gli sviluppatori sono pronti a lanciarla sull'applicazione.Amici20: Raffaele è il nuovo eliminato. Il cantate, pupillo di Arisa, è stato eliminato durante la sesta puntata del Serale di Amici. Al ballottaggio con lui Samuele e Deddy, il ...