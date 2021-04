Riparte Il Teatro cerca Casa con una piccola rassegna di teatro da camera

(Di lunedì 26 aprile 2021) Da oggi 26 aprile 2021 riaprono finalmente i teatri e i cinema italiani. Voglia di, voglia di ascoltare la parola del testo drammaturgico recitata ino da un luogo più intimo come quello di un appartamento privato. È davvero interessante notare che, negli anni, alcune rassegne come Ilhanno conquistato uno spazio significativo nella programmazione culturale e teatrale. Giusto dunque segnalare il fatto che dopo lunghi e difficili mesi di chiusure e distanziamenti sociali, causa Covid 19, . Tutti i venerdì alle 21 a partire dal 30 aprile e fino al 21 maggio in diretta streaming sulla piattaforma educativvu.it. Laè ideata e diretta dallo scrittore e drammaturgoManlio Santanelli, ...

Advertising

IlNuovoTorrazzo : TEATRO SAN DOMENICO - Si riparte! 23 date tra maggio, giugno e luglio - CaputoItalo : Radio iQdB - il blog tra musica e parole de I Quaderni del Bardo Edizioni di Stefano Donno: Musica: Teatro Pavarott… - FolleRumbaFI : Finalmente riparte l'attività teatrale. Da sabato 1 a giovedì 6 maggio 2021 al Fab Music Club di #Prato, Alessandro… - TeatroDiNapoli : Sipario! Da oggi 26 aprile i teatri nelle regioni in zona gialla possono riaprire. Con grandissima gioia, stiamo l… - IdeawebTV : Savigliano, il Teatro Milanollo riparte nell’ala polivalente di Piazza del Popolo: “Siamo pronti”… -

Ultime Notizie dalla rete : Riparte Teatro

Agenzia ANSA

È uno spettacolo preparato meticolosamente e fortemente desiderato dalStabile dell'Umbria, dall'Amministrazione comunale, dagli attori e dal pubblico, che sicuramente, per quello che sarà ...... perché almeno inizialmente si mangerà solo all'aperto - ma anche al cinema o a. E si potrà ... il resto del Paese quindi riapre e. Cosa è consentito fare? Nelle Regioni gialle sono ...L’Italia riparte. Tornano le zone gialle per 15 regioni. Sono 5 quelle che al momento restano in arancione e una (la Sardegna) in rosso.Programmazione a pieno ritmo solo a maggio. Questa prima settimana in giallo inaugura l’Anteo, alcune multisale e i cinema d’essai. Palcoscenici alla spicciolata ...