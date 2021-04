100GB e minuti illimitati a 12 | 99 euro da TIM | ecco come aderire

(Di domenica 25 aprile 2021) Nuova offerta TIM a 12,99al mese, che comprendedi internet con il 4G eattivarla. PromoLa storica azienda di telefonia continua a crescere e, malgrado cresca anche la concorrenza, sembra impossibile da battere. Vodafone, WindTRE, Iliad, HO mobile, sono tutti operatori con un buon servizio ed un gran numero di clienti, ma la qualità dell’ex Telecom è ancora in testa. Grazie a MondoMobileWeb, abbiamo scoperto che in questi giorni gira un interessante SMS che riguarda una promo TIM davvero allettante. POTREBBE INTERESSARTI –> Selena Gomez scrive al premier Draghi: “Se ti avanzano vaccini…” Promo TIM conSpot TIMSi chiama TIM X TE ...

Advertising

graziano88 : #Iliad non correrà il pericolo che abusi dei minuti illimitati, ma nemmeno dei 100GB, ne uso circa 8GB (comprendend… -

Ultime Notizie dalla rete : 100GB minuti

Computer Magazine

... 3GB al secondo oin meno di 36 secondi, 18x rispetto al più veloce dei dischi rigidi esterni ...è protetto dalle infiltrazioni di polvere e resiste a un'immersione di massimo 30a una ...Ecco le offerte di Kena Mobile: Kena 9,99illimitati verso tutti i numeri nazionali fissi e mobilidi traffico dati sotto rete 4G (fino a 60Mbps) SMS illimitati verso tutti i numeri ...Per recuperare gran parte dei suoi ex clienti Vodafone mette in campo le migliori offerte mobili in assoluto, ecco cosa offrono e quanto ...Buongiorno a tutti, sulla SIM Wind dell'allarme ho notato che mi propongono le varie MIA Unlimited bloccate a 10 mega oppure da quel che ho capito senza limiti a 21.99 in versione ...