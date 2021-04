Crisanti non socializza: “Non andrò al ristorante, darò il buon esempio” (Di venerdì 23 aprile 2021) Roma, 23 apr – “Con le riaperture aumenteranno i morti, possono arrivare anche a 500-600 al giorno”. Così il catastrofista Andrea Crisanti, direttore di Microbiologia e virologia dell’università di Padova, che proprio non riesce ad essere minimamente ottimista. Ai microfoni di Un giorno da pecora, su Rai Radio1, continua a vaticinare una catastrofe sanitaria. Cosa che d’altronde fa ogniqualvolta sente nominare la parola “aperture”, pur limitata da mille vincoli e misure restrittive che rimarranno in vigore anche la prossima settimana. “Non andrò al ristorante da lunedì” “Non andrò al ristorante da lunedì, darò il buon esempio”, fa sapere Crisanti. Davvero un buon esempio, che se fosse seguito da tutti ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 23 aprile 2021) Roma, 23 apr – “Con le riaperture aumenteranno i morti, possono arrivare anche a 500-600 al giorno”. Così il catastrofista Andrea, direttore di Microbiologia e virologia dell’università di Padova, che proprio non riesce ad essere minimamente ottimista. Ai microfoni di Un giorno da pecora, su Rai Radio1, continua a vaticinare una catastrofe sanitaria. Cosa che d’altronde fa ogniqualvolta sente nominare la parola “aperture”, pur limitata da mille vincoli e misure restrittive che rimarranno in vigore anche la prossima settimana. “Nonalda lunedì” “Nonalda lunedì,il”, fa sapere. Davvero un, che se fosse seguito da tutti ...

