Coprifuoco, un grave errore. Draghi corregga o non si riparte (Di venerdì 23 aprile 2021) Il decreto cosiddetto "riaperture" rischia di rivelarsi un terribile boomerang per l'intero Paese. E sarà bene che il governo Draghi vi rimetta le mani con urgenza, prima che il provvedimento aggiunga ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 23 aprile 2021) Il decreto cosiddetto "riaperture" rischia di rivelarsi un terribile boomerang per l'intero Paese. E sarà bene che il governovi rimetta le mani con urgenza, prima che il provvedimento aggiunga ...

Advertising

Corriere : La Lega si astiene sul coprifuoco. L’irritazione di Draghi: «Un fatto grave, che fatico a comprendere» - LegaSalvini : ?? ULTIM'ORA CORRIERE DELLA SERA: «COPRIFUOCO E SCUOLA, L’IRA DELLE REGIONI. FEDRIGA: 'GRAVE CAMBIARE IN CDM ACCORDI… - petergomezblog : Merkel difende i lockdown e il coprifuoco: “Quadro molto grave, il Covid non perdona”. I contagi risalgono, i tedes… - dublinoIII : RT @djnutria57: Il coprifuoco è grave, il Pass è gravissimo. - pietro30199674 : RT @gr_grim: Adesso viene fuori che sul #coprifuoco c'era un accordo UNANIME tra Regioni e Governo, disatteso in extremis \\ Ora, dato che… -