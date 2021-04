Coprifuoco alle 22 | fino a quando durerà?

(Di venerdì 23 aprile 2021)il22.005.00?al 31 luglio oal 15 giugno? Proviamo a fare un po’ di chiarezza (Getty Images)Il Premier Mario Draghi ha fatto muro al pressing della componente leghista dell’esecutivo che presiede, pertanto nel Decreto Legge approvato mercoledì scorso dal Consiglio dei Ministri è stato confermato il225, con la possibilità di uscire solo per comprovati motivi di lavoro, salute o necessità. Ma? Le comunicazioni del governo e le notizie circolate in proposito hanno generato un po’ di confusione, complice il fatto che il testo integrale del decreto non è ancora stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale. ...

Non si placano le polemiche sul nuovo Decreto anti - Covid . Governo, infatti,prese con l'ira dei Governatori. Le Regioni avevano chiesto di posticipare il23 e una deroga ai servizi di ristorazione, affinché fossero permessi sia al chiuso che all'esterno per le ore di pranzo e cena. DRAGHI TIRA DRITTO - Niente da fare, nessuna ...Sale l'asticella della tensione nel Governo,prese con l'ira dei Governatori. Le Regioni avevano chiesto di posticipare il23 e una deroga ai servizi di ristorazione, affinché fossero permessi sia al chiuso che all'esterno per le ore di pranzo e cena. Niente da fare, nessuna limatura dell'ultima ora al ...Per ora, secondo l’ultimo decreto del Consiglio dei Ministri, resta valido, fino al 1° giugno, il coprifuoco dalle 22 alle 5. Poi si valuterà se abolirlo o se spostarlo di un’ora e far partire il ...Dai bar che non possono servire un tavolo al chiuso alle fiere che potranno avere inizio solo tra due mesi. Per non parlare del coprifuoco che è uno dei temi sul quale Regioni e Lega hanno ...