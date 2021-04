Cimiteri, Figliomeni: basta lacrime da coccodrillo di Raggi (Di venerdì 23 aprile 2021) Roma – “Prendiamo atto che la Sindaca Raggi, dopo la morte del figlio di un Deputato a cui va tutta la nostra solidarieta’, si sia svegliata dal suo torpore primaverile e si sia resa conto del tragico stato in cui versano i Cimiteri.” “Sono cinque anni che denunciamo il tutto e di cui lei era a conoscenza visto che c’e’ anche corrispondenza a sua firma negli esposti che abbiamo presentato alla Corte dei Conti e alla Procura alcuni anni fa, oltre alle varie interrogazioni che lei ha lasciato senza risposte. Ora prendiamo atto del suo risveglio dinanzi alla tragedia dell’Onorevole Romano, ma le ricordiamo le ulteriori 1999 bare in attesa.” “Continueremo a far sentire alta la voce di chi di solito non ce l’ha e auspichiamo veramente un sussulto di dignita’ e di cambio di passo della Sindaca e del management da lei designato. Anche l’Amministratore Zaghis ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 23 aprile 2021) Roma – “Prendiamo atto che la Sindaca, dopo la morte del figlio di un Deputato a cui va tutta la nostra solidarieta’, si sia svegliata dal suo torpore primaverile e si sia resa conto del tragico stato in cui versano i.” “Sono cinque anni che denunciamo il tutto e di cui lei era a conoscenza visto che c’e’ anche corrispondenza a sua firma negli esposti che abbiamo presentato alla Corte dei Conti e alla Procura alcuni anni fa, oltre alle varie interrogazioni che lei ha lasciato senza risposte. Ora prendiamo atto del suo risveglio dinanzi alla tragedia dell’Onorevole Romano, ma le ricordiamo le ulteriori 1999 bare in attesa.” “Continueremo a far sentire alta la voce di chi di solito non ce l’ha e auspichiamo veramente un sussulto di dignita’ e di cambio di passo della Sindaca e del management da lei designato. Anche l’Amministratore Zaghis ...

