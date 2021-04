Bonus 2400 euro: ecco le ultime novità pubblicate dall'Inps (Di venerdì 23 aprile 2021) Come stabilito dal decreto Sostegni è previsto un Bonus da 2.400 euro destinato a determinate categorie di lavoratori per far fronte all'emergenza coronavirus. Si tratta di un'indennità 'una tantum' che spetterà a tutte quelle categorie che hanno subìto le maggiori ripercussioni dal punto di vista economico a causa della pandemia. Con l'ultima circolare n.65/2021, pubblicata dall'Inps il 19 aprile, sono state annunciate le modalità operative per fare richiesta del Bonus da 2.400 euro. Dl Sostegni, Bonus da 2.400 euro: chi potrà richiederlo? Secondo l'articolo n.10 del DL Sostegni, l'indennità potrà essere richiesta soltanto da specifiche categorie di lavoratori, quali: Lavoratori stagionali; lavoratori a tempo determinato; lavoratori che fanno parte ... Leggi su ultimora.news (Di venerdì 23 aprile 2021) Come stabilito dal decreto Sostegni è previsto unda 2.400destinato a determinate categorie di lavoratori per far fronte all'emergenza coronavirus. Si tratta di un'indennità 'una tantum' che spetterà a tutte quelle categorie che hanno subìto le maggiori ripercussioni dal punto di vista economico a causa della pandemia. Con l'ultima circolare n.65/2021, pubblicatail 19 aprile, sono state annunciate le modalità operative per fare richiesta delda 2.400. Dl Sostegni,da 2.400: chi potrà richiederlo? Secondo l'articolo n.10 del DL Sostegni, l'indennità potrà essere richiesta soltanto da specifiche categorie di lavoratori, quali: Lavoratori stagionali; lavoratori a tempo determinato; lavoratori che fanno parte ...

