Ricordate Mauro Marin vincitore del Gf? Dopo il ricovero psichiatrico come sta? (Di giovedì 22 aprile 2021) Mauro Marin dal successo televisivo del programma Grande Fratello al ricovero psichiatrico. Ecco i dettagli della vicenda Le curiosità dell’ex gieffino (Foto Web)Mauro Marin è conosciuto al pubblico per la sua partecipazione e vittoria al programma più spiato d’Italia, il Grande Fratello edizione 10. Nato a Castelfranco Veneto nel 1971 e vive con i genitori e i fratelli in uno spazio che è riuscito a fare suo in maniera indipendente. Mauro si è laureato in Marketing e Gestione delle Imprese, ha studiato per un anno in Belgio e attualmente si occupa dell’amministrazione del salumificio di famiglia. Ha un grande fascino che fa di lui una persona forte e determinata per il suo carattere fatto da simpatia e senso dell’umorismo tanto da definirsi “puro ... Leggi su kronic (Di giovedì 22 aprile 2021)dal successo televisivo del programma Grande Fratello al. Ecco i dettagli della vicenda Le curiosità dell’ex gieffino (Foto Web)è conosciuto al pubblico per la sua partecipazione e vittoria al programma più spiato d’Italia, il Grande Fratello edizione 10. Nato a Castelfranco Veneto nel 1971 e vive con i genitori e i fratelli in uno spazio che è riuscito a fare suo in maniera indipendente.si è laureato in Marketing e Gestione delle Imprese, ha studiato per un anno in Belgio e attualmente si occupa dell’amministrazione del salumificio di famiglia. Ha un grande fascino che fa di lui una persona forte e determinata per il suo carattere fatto da simpatia e senso dell’umorismo tanto da definirsi “puro ...

Ricordate Mauro Marin vincitore del Gf? Dopo il ricovero psichiatrico come sta?

