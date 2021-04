Napoli, controlli serrati della Polizia: scoperta festa di 18 anni in casa. Multati festeggiato e invitati (Di giovedì 22 aprile 2021) Prosegueno senza sosta i controlli in provincia di Napoli da parte delle forze dell’ordine. scoperta una festa di 18 anni organizzata in un’abitazione privata. Ieri pomeriggio, gli agenti del Commissariato Secondigliano, durante il servizio di controllo del territorio, sono intervenuti L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 22 aprile 2021) Prosegueno senza sosta iin provincia dida parte delle forze dell’ordine.unadi 18organizzata in un’abitazione privata. Ieri pomeriggio, gli agenti del Commissariato Secondigliano, durante il servizio di controllo del territorio, sono intervenuti L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

Advertising

erne1976 : RT @reddevilrm: I nostri avversari per la Champions: 1) ATALANTA impedisce i controlli antidoping TUTTO OK 2)JUVE falsifica esami TUTTO OK… - milanbeffato : RT @reddevilrm: I nostri avversari per la Champions: 1) ATALANTA impedisce i controlli antidoping TUTTO OK 2)JUVE falsifica esami TUTTO OK… - milano948 : RT @reddevilrm: I nostri avversari per la Champions: 1) ATALANTA impedisce i controlli antidoping TUTTO OK 2)JUVE falsifica esami TUTTO OK… - reddevilrm : I nostri avversari per la Champions: 1) ATALANTA impedisce i controlli antidoping TUTTO OK 2)JUVE falsifica esami T… - HANIA243474887 : RT @domingosix: @valy_s @HANIA243474887 @piersileri A Milano Roma Napoli Palermo di notte ci sono piazze intere piene di gentaglia di tutti… -