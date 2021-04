Green Pass e nuovo decreto, l'Italia prova a ripartire dal 26 aprile (Di martedì 20 aprile 2021) Da lunedì 26 aprile l’Italia prova a ripartire, allentando via via le restrizioni anti Covid. I protocolli inviati dalle Regioni con le misure per le riaperture però non sono stati ancora tutti esaminati dal Comitato tecnico scientifico, che, stando a quel che risulta ad HuffPost, nella riunione di oggi si è concentrato soprattutto sul certificato verde e che tornerà a riunirsi venerdì. Il programma per riaprire, ossia il nuovo decreto, però, che già domani, mercoledì 21 aprile, potrebbe arrivare in Consiglio dei ministri è in buona parte definito. Resta il coprifuoco dalle 22 alle 5, tornano le aree gialle, tra le quali si potrà circolare liberamente, mentre per uscire o entrare da e nelle zone arancioni o rosse servirà il certificato verde. Grande novità, il ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 20 aprile 2021) Da lunedì 26l’, allentando via via le restrizioni anti Covid. I protocolli inviati dalle Regioni con le misure per le riaperture però non sono stati ancora tutti esaminati dal Comitato tecnico scientifico, che, stando a quel che risulta ad HuffPost, nella riunione di oggi si è concentrato soprattutto sul certificato verde e che tornerà a riunirsi venerdì. Il programma per riaprire, ossia il, però, che già domani, mercoledì 21, potrebbe arrivare in Consiglio dei ministri è in buona parte definito. Resta il coprifuoco dalle 22 alle 5, tornano le aree gialle, tra le quali si potrà circolare liberamente, mentre per uscire o entrare da e nelle zone arancioni o rosse servirà il certificato verde. Grande novità, il ...

