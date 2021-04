Inzaghi | “Se giochiamo così ci salviamo di sicuro Questo risultato deve darci la carica per affrontare i prossimi impegni”

Leggi su alfredopedulla

(Di domenica 18 aprile 2021) Nonostante abbia sfiorato una incredibile rimonta, il Benevento torna sconfitto dall’Olimpico nella sfida contro la Lazio.al termine della partita il tecnico dei sanniti, Pippoha analizzato la prestazione dei suoi ai microfoni di Sky Sport. Sulla partita: “Mi è mancato molto mio fratello, non riesco a batterlo da allenatore. Lui è bravissimo ha una grandissima squadra e sta facendo cose straordinarie. Io parto dai numeri. Venire in casa della Lazio e tirare sedici volte in porta significa comunque aver giocato una grande gara. Siamo riusciti anche a far gol e per la reazione avremmo meritato il pareggio. Non credo che chiuderci a oltranza sarebbe servito a qualcosa. Abbiamo le nostre armi e le usiamo. Abbiamo preso un gol su un disimpegno. Il 3-0 ci poteva tagliare le gambe. Ho sempre avuto la sensazione che la squadra avesse la ...