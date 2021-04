Giornalisti: Brunetta, 'addio all'amico Luigi Covatta, appassionato socialista' (Di domenica 18 aprile 2021) Roma, 18 apr. (Adnkronos) - "Ci ha lasciati Luigi Covatta, direttore di 'Mondoperaio', mio amico, appassionato socialista, un riformista nelle idee. Un abbraccio sentito alla famiglia e ai suoi cari". Lo scrive in un tweet il ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 18 aprile 2021) Roma, 18 apr. (Adnkronos) - "Ci ha lasciati, direttore di 'Mondoperaio', mio, un riformista nelle idee. Un abbraccio sentito alla famiglia e ai suoi cari". Lo scrive in un tweet il ministro per la Pubblica amministrazione, Renato

Advertising

TV7Benevento : Giornalisti: Brunetta, 'addio all'amico Luigi Covatta, appassionato socialista'... - Corrado95865994 : @SimoneFana @ElioLannutti Ma sia dai..tassiamo gli unici che fanno girare l’economia...poi negli alberghi a portare… - stevianelli : @SimoneFana @Keynesblog Ci sono giornalisti che con questa facile e ignorante polemica contro i lavoratori dipende… - Emilian0_DG : @TeresaFCalabria Gentilissima, stiamo diffondendo il nostro disappunto per la riforma Brunetta, chiedendo a giornal… - 00000Viola : RT @00000Viola: @DeAngelis_tw l'intervista farsa di questa mattina al Ministro Brunetta, e' stata un'altra presa per i fondelli per noi con… -