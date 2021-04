Franco Pistoni | chi è lo iattatore di Avanti un altro tra musica e poesia

Leggi su ck12

(Di domenica 18 aprile 2021)è noto per essere lodiunma un artista a tutto tondo tra cinema, teatro e premi per la(foto Facebook)Attore, musicista e anche poeta.non è solo uno “”: così è conosciuto adun, il programma di Paolo Bonolis e Luca Laurenti, ma un artista che abbraccia vari campi. Non solo studi televisivi, i suoi luoghi di lavoro sono anche i set cinematografici, i palchi dei teatri e le bandli dove suona basso e contrabbasso. Nato a Rieti nel 1956, il suo esordio è avvenuto proprio al teatro e forse non tutti riconoscerebbero nel suo volto – ...