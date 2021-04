Covid, Speranza: “Ripartire, ma serve ancora tanta prudenza: il rischio c’è” (Di domenica 18 aprile 2021) ROMA – “Possiamo guardare al futuro con fiducia e prudenza. Serve ancora tanta prudenza, dobbiamo guardare avanti con i piedi ben piantati per terra. Se facciamo un passo troppo lungo rischiamo di tornare indietro”. Lo dice il ministro della Salute, Roberto Speranza, a ‘Mezz’ora in più’ su Raitre, intervistato da Lucia Annunziata. Leggi su dire (Di domenica 18 aprile 2021) ROMA – “Possiamo guardare al futuro con fiducia e prudenza. Serve ancora tanta prudenza, dobbiamo guardare avanti con i piedi ben piantati per terra. Se facciamo un passo troppo lungo rischiamo di tornare indietro”. Lo dice il ministro della Salute, Roberto Speranza, a ‘Mezz’ora in più’ su Raitre, intervistato da Lucia Annunziata.

Ultime Notizie dalla rete : Covid Speranza Covid: Scalfarotto (Iv), interrogazione su caos vaccini in Puglia "Calenda ha perfettamente ragione: lo scandalo della gestione dei vaccini in Puglia è qualcosa su cui non è possibile tacere, Italia Viva ha presentato un'interrogazione al ministro Speranza per ottenere chiarezza". Lo scrive su Twitter il sottosegretario all'Interno Ivan Scalfarotto, rispondendo al leader di Azione che aveva accusato in un tweet il Pd di non prendere posizione ...

Covid: Gasparri, 'sfiducia a Speranza già espressa da governo' La saggezza di Draghi e l'azione chiara dei ministri di Forza Italia e della Lega hanno messo a tacere Speranza, il quale ora deve spiegare i suoi errori del passato sui piani non predisposti e sull'...

Covid, Speranza firma ordinanza: ecco i nuovi colori delle regioni. Cosa cambia per la scuola Orizzonte Scuola La “rinascita” scatterà il 26 aprile: requisito decisivo il colore giallo Ecco alcuni dei punti salienti: innanzitutto gli spostamenti saranno consentiti tra le regioni in fascia gialla mentre c’è una novità che riguarda chi dovrà raggiungere una regione di colore diverso ( ...

Coronavirus, verso le riaperture…" “Stiamo perdendo ancora dei nostri concittadini, sacrificati alla causa del covid. Aspettiamo rigorosamente il nostro turno ma siamo in prima linea nel chiedere alla cittadinanza di sottoporsi a vacci ...

