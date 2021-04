Pd: Mauri, ‘2021 sia anno legge cittadinanza, diamo battaglia con alleati Conte II e giovani ‘ (Di sabato 17 aprile 2021) Roma, 17 apr (Adnkronos) – “Il 2021 dovrà essere l’anno della legge sulla cittadinanza, so che è difficile ma possiamo partire dalla coalizione del Conte II, consapevoli delle difficoltà, per rendere partecipi i giovani e le giovani che vivono quella condizione, che hanno grandi idee e grandi energie che devono essere la nostra forza”. Lo ha detto Matteo Mauri nel suo intervento all’Assemblea del Pd.“Ho presentato un Ordine del giorno su questo tema per quella che deve essere una battaglia forte del Pd, dove si vedono nostri valori”, ha aggiunto il deputato del Pd. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 17 aprile 2021) Roma, 17 apr (Adnkronos) – “Il 2021 dovrà essere l’dellasulla, so che è difficile ma possiamo partire dalla coalizione delII, consapevoli delle difficoltà, per rendere partecipi ie leche vivono quella condizione, che hgrandi idee e grandi energie che devono essere la nostra forza”. Lo ha detto Matteonel suo intervento all’Assemblea del Pd.“Ho presentato un Ordine del giorno su questo tema per quella che deve essere unaforte del Pd, dove si vedono nostri valori”, ha aggiunto il deputato del Pd. L'articolo CalcioWeb.

Advertising

Mauri_SMM_SEO : RT @Mauri_SMM_SEO: #News Ottenuti i primi embrioni chimera Uomo-scimmia, qual'è il limite umano dell'etica ? mah! :( .. - Mauri_SMM_SEO : RT @Mauri_SMM_SEO: #News Sicilia #Agrigento #cane #cagnolino Riapre gli occhi il cagnolino gettato da infami, dall'auto in corsa nell'agrig… - Mauri_SMM_SEO : RT @Mauri_SMM_SEO: #News Valanga in provincia di Udine, morti due ragazzi di 36 e 41 anni che sciavano .. - Mauri_SMM_SEO : #News Valanga in provincia di Udine, morti due ragazzi di 36 e 41 anni che sciavano .. - Mauri_SMM_SEO : #News Sicilia #Agrigento #cane #cagnolino Riapre gli occhi il cagnolino gettato da infami, dall'auto in corsa nell'… -

Ultime Notizie dalla rete : Mauri ‘2021 Mercato Globale Degli Miglioratori Di Pane Freash | Analisi Delle Opportunità E Previsioni Del Settore, 2021-2030 - Genovagay Genova Gay