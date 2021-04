Sport, il pubblico torna negli stadi: data e regole. Ma c’è la smentita (Di venerdì 16 aprile 2021) La mancanza di pubblico negli stadi è stata una delle tristi conseguenze dell’avvento della pandemia da Covid-19. Ora è in programma una nuova svolta: la data in cui tutto potrebbe… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Alessandro Basta su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di venerdì 16 aprile 2021) La mancanza diè stata una delle tristi conseguenze dell’avvento della pandemia da Covid-19. Ora è in programma una nuova svolta: lain cui tutto potrebbe… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Alessandro Basta su BlogLive.it.

SkySport : ANSA: PUBBLICO CONSENTITO IN ZONA GIALLA DAL 1° MAGGIO 1000 spettatori all'aperto, 500 al chiuso ??… - E20calciogiova2 : RT @SkySport: ANSA: PUBBLICO CONSENTITO IN ZONA GIALLA DAL 1° MAGGIO 1000 spettatori all'aperto, 500 al chiuso ?? - serieB123 : Pubblico negli stadi: sì a 1.000 spettatori dal primo maggio nelle regioni «gialle» - infoitsport : Zona gialla, pubblico negli stadi da maggio (anche per i concerti): fino a 1.000 spettatori. Ripartono calcetto e a… - bizcommunityit : Tokyo 2021 e Coronavirus, arriva la decisione del Cio sul pubblico #CIO -

Ultime Notizie dalla rete : Sport pubblico Costa: "Tifosi allo stadio per la finale di Coppa Italia? C'è ottimismo" Il Sottosegretario di Stato al Ministero della Salute, Andrea Costa, è intervenuto ai microfoni di Sky per parlare del prossimo ritorno del pubblico allo stadio

Sport: Innocenti (Fir), 'ritorno spettatori anche per rugby sarebbe bel passo avanti' Lo ha detto Marzio Innocenti, presidente della Federugby all'Adnkronos, sulla possibilità che il Governo apra al pubblico fino a 1000 spettatori all'aperto dal 1 maggio.

Sport di contatto dal 1° maggio? Il governo intende provarci Riparte lo sport all’aperto, per gli amatori e per i tifosi. Nello schema di decreto che il dipartimento sport sottoporrà nei prossimi giorni al Consiglio dei ...

Coronavirus, l’Italia riapre, da maggio pubblico allo stadio: tutte le misure Il premier Draghi ha comunicato i nuovi provvedimenti per l'emergenza Coronavirus. Si va verso le riaperture. Ecco i dettagli.

