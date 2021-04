Ponte Morandi, responsabile dei controlli non ha mai ispezionato la struttura (Di venerdì 16 aprile 2021) L'uomo che aveva il compito di classificare il rischio del Ponte Morandi non lo aveva mai visto dal vivo . E oltre a non avere ispezionato di persona l'infrastruttura - che dal 2013 nei documenti di ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 16 aprile 2021) L'uomo che aveva il compito di classificare il rischio delnon lo aveva mai visto dal vivo . E oltre a non averedi persona l'infra- che dal 2013 nei documenti di ...

Ultime Notizie dalla rete : Ponte Morandi Ponte Morandi, responsabile dei controlli non ha mai ispezionato la struttura L'uomo che aveva il compito di classificare il rischio del ponte Morandi non lo aveva mai visto dal vivo . E oltre a non avere ispezionato di persona l'infrastruttura - che dal 2013 nei documenti di Aspi era indicata a rischio crollo per ritardate ...

Ponte Morandi, il controllore dei rischi del ponte in un'intercettazione: 'Io non c'ero mai andato a Genova' Sono trascorsi quasi 3 anni dal drammatico crollo del viadotto Polcevera comunemente noto anche solo come Ponte Morandi , il ponte autostradale costruito a Genova negli anni '60. Nel crollo del ponte, avvenuto il 14 agosto del 2018, persero la vita 43 persone e furono oltre 500 le persone che, ...

Ponte Morandi, l'ultimo choc

