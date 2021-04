“Maria, io lascio”. Uomini e Donne, bufera sul tronista. La corteggiatrice pronta ad abbandonare lo studio (Di venerdì 16 aprile 2021) Ieri, il canale ufficiale di ‘Uomini e Donne’, ha ha annunciato ufficialmente su Instagram che Ida Platano è ritornata nel dating show di Maria De Filippi. Dopo essersi allontanata dalle telecamere in seguito alla rottura con Riccardo Guarnieri, lei ha voluto nuovamente gettarsi nella mischia. E avrà l’opportunità di incontrare nuovamente Gemma Galgani, sua grandissima amica. Chissà se stavolta troverà anche la giusta anima gemella. Ma sul web è scoppiata una vera e propria rivolta. Questo incredibile ritorno a Canale 5 ha scatenato polemiche a non finire. Infatti, subito dopo la comunicazione ufficiale di ‘UeD’, il popolo della rete ha iniziato ad attaccarla così: “Si sapeva sarebbe tornata, ma la dignità?”, “Ridicola, riparte il circo”, “Ida è la copia di Gemma, ma con trent’anni di meno”, “Che pesantezza, basta”, “”. Continua dopo ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 16 aprile 2021) Ieri, il canale ufficiale di ‘’, ha ha annunciato ufficialmente su Instagram che Ida Platano è ritornata nel dating show diDe Filippi. Dopo essersi allontanata dalle telecamere in seguito alla rottura con Riccardo Guarnieri, lei ha voluto nuovamente gettarsi nella mischia. E avrà l’opportunità di incontrare nuovamente Gemma Galgani, sua grandissima amica. Chissà se stavolta troverà anche la giusta anima gemella. Ma sul web è scoppiata una vera e propria rivolta. Questo incredibile ritorno a Canale 5 ha scatenato polemiche a non finire. Infatti, subito dopo la comunicazione ufficiale di ‘UeD’, il popolo della rete ha iniziato ad attaccarla così: “Si sapeva sarebbe tornata, ma la dignità?”, “Ridicola, riparte il circo”, “Ida è la copia di Gemma, ma con trent’anni di meno”, “Che pesantezza, basta”, “”. Continua dopo ...

MicLedda : @luisella214 @alleloc_ra Ciao Luisa ti lascio i riferimenti di Maria E-mail: ilgiardinodelricamo@libero.it Telefon… - Meris04647398 : RT @MorganilRamingo: @Alessia22894 Non so se sei credente sto dicendo un Ave Maria per te adesso e ti lascio questa Giaculatoria 'O Maria C… - marialauraloi : RT @MorganilRamingo: @Alessia22894 Non so se sei credente sto dicendo un Ave Maria per te adesso e ti lascio questa Giaculatoria 'O Maria C… - MorganilRamingo : @Alessia22894 Non so se sei credente sto dicendo un Ave Maria per te adesso e ti lascio questa Giaculatoria 'O Mari… - AZagliani : RT @iPantellas: «Allora, io mi auto-dico 'Ciaone' e vi lascio.» MARIA, TU SEI LA REGINA. RESTA CON NOI! ? #sanremo2017 -

Ultime Notizie dalla rete : Maria lascio Strage di Casteldaccia, Sindaco rinviato a giudizio con altre due persone Sono stati infatti rinviati a giudizio il sindaco di Casteldaccia, Giovanni Di Giacinto, l'architetto Maria De Nembo e Antonino Pace, il proprietario della villetta. Il provvedimento è stato preso ...

Almanacco del 16 - 04 - 2021 ore 07:30 ...della costruzione per aver edificato tra le altre la grande Mole della Cupola di Santa Maria del ...del leone prende forma un prezioso archivio di Oltre 4000 fino in più corposo che si conosca lascio ...

Amici di Maria De Filippi, l’ex allieva diventa scrittrice: ecco chi è Amici di Maria De Filippi Elena D'Amario diventa scrittrice, la ballerina ex allieva e ora professionista nel cast del talent.

"Almeno 35 toghe in fuga per evitare la disciplinare. Adesso il capo Anm lasci" Accuse sempre più pesanti e alla fine una sola parola: dimissioni. Articolo 101, la lista che sta scombinando la geografia delle correnti, insiste: il presidente dell'Associazione nazionale magistrati ...

