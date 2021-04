A Bologna un ragazzo di 19 anni ha avvelenato la madre e il compagno di lei | morto l' uomo

(Di venerdì 16 aprile 2021) Aun 19enne halae ildella donna. L', mentre lasarebbe in ospedale in gravissime condizioni., avvelena lae il suo: arrestato 19enne su Notizie.it.

. Ha avvelenato la madre di 56 anni, ora ricoverata in gravi condizioni, e il compagno della ... Il fatto s'è verificato nell'appartamento dove ilviveva in una zona residenziale di ...Con queste accuse, un19enne italiano è stato fermato stanotte. I fatti sono avvenuti a ... Sono intervenuti i Carabinieri del nucleo operativo radiomobile di Borgo Panigale (). Il ...Nella cucina della casa è stato trovato un bicchiere, con una sostanza che i carabinieri della scientifica stanno analizzando. La vicenda è avvenuta a Ceretolo di Casalecchio, dove il ragazzo è stato ...È in stato di fermo, disposto dalla Procura di Bologna, il 19enne Alessandro Asoli, sospettato di avere ucciso il patrigno di 57 anni e la madre 56enne, somministrando a entrambi ...