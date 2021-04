De Magistris | “Napoli immune? De Luca non illuda popolazione”

(Di giovedì 15 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minuti”prima città immunizzata d’Italia? Il presidente Dela finisse con queste dichiarazioni che illudono lache è stremata, sono dichiarazioni che fanno solo male mentre ora c’è bisogno di unità, di cooperazione”. Lo ha detto il sindaco di, Luigi de, commentando le dichiarazioni del presidente della Regione Campania, Vincenzo De. ”Sono stanco di fare polemiche con De– ha aggiunto – anche perché quando dice che vuole vaccinare determinate persone e categorie sa benissimo che non può farlo”. Su De: “Se Figliuolo dice che il piano vaccini è nazionale, Dedeve collaborare e allo stesso tempo Figliuolo non si può limitare alle parole perché se De ...

Lo ha detto il sindaco diLuigi de, interpellato sull'intenzione manifestata dal governatore campano Vincenzo De Luca di immunizzare l'intera popolazione della città dientro ...' Non abbiamo privatizzato nulla, è impensabile che la Villa Comunale possa essere privatizzata' . Così il sindaco diLuigi de, commentando le polemiche sorte per l'affidamento della cura del verde all'interno della Villa Comunale all'associazione Premio Greencare Aps . 'È un dibattito eccessivo - ...La giunta comunale di Napoli, guidata da Luigi de Magistris, ha approvato, con una delibera a firma degli assessori alle Politiche sociali Donatella Chiodo, alle Pari opportunità ...Per la riapertura della Galleria della Vittoria “credo che bisogna porsi l’obiettivo di inizio estate non come utopistico o illusorio, io ho chiesto negli incontri tecnici che si punti all’apertura pe ...