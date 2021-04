Microsoft ha comprato Nuance per 19,7 miliardi. Il linguaggio naturale renderà Teams perfetto (Di lunedì 12 aprile 2021) L’azienda ha comunicato in queste ore l’acquisizione: dovrebbe utilizzare la tecnologia di Dragon per il riconoscimento vocale e la trascrizione delle riunioni su Teams. Le due aziende collaboravano già nel settore medicale... Leggi su dday (Di lunedì 12 aprile 2021) L’azienda ha comunicato in queste ore l’acquisizione: dovrebbe utilizzare la tecnologia di Dragon per il riconoscimento vocale e la trascrizione delle riunioni su. Le due aziende collaboravano già nel settore medicale...

Advertising

FDUmilano : RT @arcamasilum: #Microsoft ha comprato Nuance (intelligenza artificiale) per 19,7 miliardi. La seconda acquisizione più grossa dopo #Linke… - P_risks : RT @arcamasilum: #Microsoft ha comprato Nuance (intelligenza artificiale) per 19,7 miliardi. La seconda acquisizione più grossa dopo #Linke… - Digital_Day : Trascrizione, dettatura, sintesi vocale: così Microsoft cambierà i suoi servizi - teobaratto90 : RT @e_pagliarini: #Microsoft compra #Nuance per 19,7 miliardi di dollari. Nuance sviluppa sistemi di riconoscimento vocale e voce sintetica… - Corriere : Intelligenza artificiale per la sanità: perché Microsoft ha comprato Nuance per 20 mili... -