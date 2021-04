La bellezza genuina delle star

Leggi su vanityfair

(Di lunedì 12 aprile 2021) Senza dubbio, le lunghe ore da trascorrere tra le mura di casa non invogliano ad aprire la trousse per giocare con rossetti e pennelli. Lo sanno bene anche le molte star che, sempre di più in questo ultimo anno, si sono convertite ad un’idea di bellezza più genuina, naturale, lontana da quei make-up scenografici ed elaborati a cui ci avevano abituati. L’ultima edizione di People magazine intitolata #beautifulissue ha consacrato la bellezza #makeupfree delle star, tra cui Kate Upton che ha chiarito di non essersi truccata per il servizio fotografico come ha scritto sul suo profilo Instagram «…c’è stata molta preparazione per essere senza make-up per questo servizio fotografico (appuntamenti dal dermatologo e dall’estetista!) – ma è stato così bello poter essere nuda, cruda e libera di fronte alla macchina fotografica».