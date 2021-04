Corona virus: Italia, 524417 attualmente positivi a test (-8588 in un giorno) con 114612 decessi (358) e 3140565 guariti (18010). Totale di 3779594 casi (9789) Dati della protezione civile: effettuati 190635 tamponi (Di lunedì 12 aprile 2021) Dati odierni diffusi dal dipartimento della protezione civile. L'articolo Corona virus: Italia, 524417 attualmente positivi a test (-8588 in un giorno) con 114612 decessi (358) e 3140565 guariti (18010). Totale di 3779594 casi (9789) <small class="subtitle">Dati della protezione civile: effettuati 190635 ... Leggi su noinotizie (Di lunedì 12 aprile 2021)odierni diffusi dal dipartimento. L'articolo(-in un) con(358) e).di) ...

Advertising

Simoneschianch2 : Vabbe Sandra e una casualità nessuno se ne accorge come mai si chiama corona virus e no culonavirus - _fragolina88 : @giogixx @im_jordanv Vabbè Karatsev è il corona virus del tennis ?????? nessuno lo vuole affrontare, tutti gli stanno alla larga - Diga54758828 : @LegaSalvini Ancora con queste aperture del cazzo guarda la Sardegna coglioneeee da bianco a rosso in meno di 3 set… - Suryasubramany1 : Release dates anni agam aiponai malli Corona virus ?????? - HlGTo1YXjAfzye5 : RT @Muhammadkathiw1: Godi midia corona se bada virus hai #KumbhMela_CoronaHotspot -