Psg, Verratti e Florenzi potrebbero esserci in Champions contro il Bayern Monaco (Di domenica 11 aprile 2021) potrebbero esserci buone notizie in casa Paris Saint-Germain in vista della gara di ritorno dei quarti di finale di Champions League contro il Bayern Monaco. Come riportano diversi media francesi tra cui Le Parisien, Marco Verratti e Alessandro Florenzi potrebbero essere convocabili per la partitissima di Coppa.Dopo aver contratto il Covid a seguito degli impegni con la Nazionale italiana, il centrocampista e l'esterno stanno concludendo il periodo obbligatorio di isolamento. Il loro rientro potrebbe avvenire già nell'allenamento di lunedì, cosa che potrebbe metterli in lizza per la gara di Champions League nelle ore seguenti.Resta, ovviamente, da attendere l'esito del tampone che dovrà confermare la guarigione dei due ...

