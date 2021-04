PlayStation 5, in arrivo una nuova IP esclusiva targata London Studio? (Di domenica 11 aprile 2021) London Studio, team first-party di Sony e PlayStation, sta lavorando ad una nuova IP esclusiva per PlayStation 5. Questo è quanto apprendiamo da un nuovo annuncio di lavoro pubblicato sul sito ufficiale dello Studio. Questo peculiare team è noto per aver sviluppato la storica periferica PlayStation EyeToy e la raccolta di giochi per la realtà virtuale di PSVR, VR Worlds. Il loro prossimo progetto, tuttavia, potrebbe essere qualcosa di completamente slegato al mondo della realtà virtuale o delle periferiche: London Studios è alla ricerca di un Principal Online Designer, il quale sarà incaricato di assistere il team nella realizzazione di una nuova IP next-gen. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di domenica 11 aprile 2021), team first-party di Sony e, sta lavorando ad unaIPper5. Questo è quanto apprendiamo da un nuovo annuncio di lavoro pubblicato sul sito ufficiale dello. Questo peculiare team è noto per aver sviluppato la storica perifericaEyeToy e la raccolta di giochi per la realtà virtuale di PSVR, VR Worlds. Il loro prossimo progetto, tuttavia, potrebbe essere qualcosa di completamente slegato al mondo della realtà virtuale o delle periferiche:s è alla ricerca di un Principal Online Designer, il quale sarà incaricato di assistere il team nella realizzazione di unaIP next-gen. Leggi altro...

Advertising

Eurogamer_it : #PlayStation5, in arrivo una nuova IP esclusiva targata London Studio? - telefoninonet : PlayStation Studios: in arrivo una divisione dedicata al mobile gaming - infoitscienza : Disco Elysium: correzioni in arrivo su PlayStation - GamingToday4 : Outriders: in arrivo l’aggiornamento che riattiverà il cross play tra Pc e PlayStation 5 - GamingToday4 : Disco Elysium – In arrivo una nuova patch su PlayStation 5 -