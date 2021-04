Nuovo aumento dei casi e del numero di morti per il Covid in Italia (Di venerdì 9 aprile 2021) AGI - Nuovo aumento dei casi di Covid in Italia: nelle ultime 24 ore, secondo il bollettino quotidiano del ministero della Salute, sono stati 18.938 rispetto ai 17.221 di ieri; stabile il numero dei tamponi (362.973 contro i 362.162 di ieri) per cui il tasso di positività risale al 5,2% (ieri era al 4,7%). Elevato il numero delle vittime, 718 (ieri erano state 487) per un totale di 113.579. Si conferma il calo della pressione sulle strutture ospedaliere: i ricoverati con sintomi sono 28.146, con un decremento di 705 unità, i pazienti in terapia intensiva sono 3.603, ovvero 60 in meno (192 gli ingressi del giorno a fronte dei 259 di ieri). I positivi in isolamento domiciliare sono 504.612, in calo di 7.204 rispetto a ieri. Il maggior numero dei nuovi ... Leggi su agi (Di venerdì 9 aprile 2021) AGI -deidiin: nelle ultime 24 ore, secondo il bollettino quotidiano del ministero della Salute, sono stati 18.938 rispetto ai 17.221 di ieri; stabile ildei tamponi (362.973 contro i 362.162 di ieri) per cui il tasso di positività risale al 5,2% (ieri era al 4,7%). Elevato ildelle vittime, 718 (ieri erano state 487) per un totale di 113.579. Si conferma il calo della pressione sulle strutture ospedaliere: i ricoverati con sintomi sono 28.146, con un decremento di 705 unità, i pazienti in terapia intensiva sono 3.603, ovvero 60 in meno (192 gli ingressi del giorno a fronte dei 259 di ieri). I positivi in isolamento domiciliare sono 504.612, in calo di 7.204 rispetto a ieri. Il maggiordei nuovi ...

