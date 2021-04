Highlights Musetti-Evans 6-1 1-6 7-68 | Atp Cagliari 2021 VIDEO

Highlights Musetti-Evans 6-1 1-6 7-6(8), Atp Cagliari 2021 (VIDEO) (Di giovedì 8 aprile 2021) Lorenzo Musetti sorprende ancora e batte Daniel Evans, numero uno del seeding al torneo Atp 250 di Cagliari 2021, annullando quattro match point e guadagnandosi all’accesso ai quarti di finale del torneo sardo. Di seguito i migliori punti di una sfida giocata sul filo dell’equilibrio nell’ultimo e decisivo parziale. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 8 aprile 2021) Lorenzosorprende ancora e batte Daniel, numero uno del seeding al torneo Atp 250 di, annullando quattro match point e guadagnandosi all’accesso ai quarti di finale del torneo sardo. Di seguito i migliori punti di una sfida giocata sul filo dell’equilibrio nell’ultimo e decisivo parziale. SportFace.

Advertising

infoitsport : VIDEO Musetti-Novak highlights e sintesi primo turno ATP Cagliari 2021: il dominio con classe dell'azzurrino - lukelfc88 : RT @antogar78: Si può dire qualcosa in un match vinto 6-0 6-1? Si, Lorenzo #Musetti gioca un tennis poetico, in 50 minuti ci sono almeno 25… - sportface2016 : #MusettiNovak: il VIDEO degli HIGHLIGHTS. Che delizia l'azzurro #SardegnaOpen #AtpCagliari - OA_Sport : Musetti 'Masterclass' contro Novak nel primo turno di Cagliari: il #VIDEO del successo con classe dell'azzurrino - paulmarsi : RT @antogar78: Si può dire qualcosa in un match vinto 6-0 6-1? Si, Lorenzo #Musetti gioca un tennis poetico, in 50 minuti ci sono almeno 25… -