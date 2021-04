Europa League | Ajax - Roma 1 - 1 diretta live | Pellegrini pareggia su punizione Papera di Scherpen

Advertising

GoalItalia : Incredibile a Granada: un uomo nudo invade il campo ?? Scene di follia nella serata di Europa League ??… - CB_Ignoranza : Questa sera, durante Granada-Manchester Utd, abbiamo assistito alla prima invasione di campo in uno stadio a porte… - guardiannews : Granada v Manchester United: Europa League quarter-final – live! - Pelamity : @chestoriazi Come l’inno dell’Europa League - Fprime86 : RT @SkySport: ?? AJAX-ROMA 1-2 Risultato finale ? ? #Klaassen (39') ? #Pellegrini (57') ? #Ibanez (87') ? ? -

Ultime Notizie dalla rete : Europa League

Risultati: tutti i gol e i marcatori dei match valevoli per l'andata dei quarti di finale. Gli ...AJAX - ROMA 1 - 2 LIVE 40' Klaassen (A), 58' Pellegrini (R), 87' Ibanez (R) AJAX (4 - 3 - 3): Scherpen; Rensch (78' Klaiber), Timber, Martinez, Tagliafico; Klaassen, Alvarez, Gravenberch; Antony, ...Si è disputata l'andata dei quarti di finale di Europa League. Oltre alla Roma, in campo anche altre big come Manchester United e Arsenal. Di seguito tutti i risultati e i marcatori della serata.Si sono appena concluse le gara di andata dei quarti di finale di Europa League. La Roma ha battuto l’Ajax all’Amsterdam ArenA. Dopo essere passati in svantaggio al 39' con il gol di Klaassen, i ...