Coronavirus | un farmaco antiparassitario può proteggere i polmoni

Si chiama niclosamide il farmaco che potrebbe essere in grado di bloccare gli effetti dannosi causati ai polmoni dal Sars-CoV-2. Si tratta di un medicinale utilizzato da più di 50 anni per le infezioni intestinali, ma che è può anche agire sulla proteina Spike che provoca l'infezione dei polmoni. Lo rivela uno studio pubblicato il 7 aprile su Nature dai ricercatori del King's College di Londa e dell'Università di Trieste. La ricerca dell'Università di Trieste e del King's College di Londra La ricerca è stata condotta di ricercatori italiani e inglesi guidati da Mauro Giacca, professore dell'Università di Trieste, docente di Cardiovascular Sciences al King's College di Londra. Lo studio è partito con l'osservazione dei pazienti morti per Covid-19. I polmoni delle vittime, oltre a mostrare un esteso danno e la presenza ...

