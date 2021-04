Pagelle Bayern Monaco-Psg 2-3 | voti e tabellino andata quarti Champions League

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Gli highlights e le azioni salienti di-Psg 2-3, match dell’deidi finale di2020/2021. Mastica amaro la squadra tedesca che in casa passa sotto di due gol, riesce a trovare il pareggio ma alla fine è costretta a subire una sconfitta pesante in vista del ritorno della prossima settimana. Decidono le reti di Mbappè (doppietta) e Marquinhos mentre le reti di Choupo Moting e Muller accorciano solo un parziale comunque pesante. Le(4-2-3-1): Neuer 5; Pavard 5, Sule 5.5 (42? pt Boateng 5), Alaba 5.5, Hernandez 5; Goretzka 5 (33? pt Davies 6), Kimmich 6.5; Sané 5, Muller 6, Coman 5.5; Choupo-Moting 6. In panchina: Nubel, Javi Martinez, Sarr, Nianzou, Musiala. Allenatore: Flick ...

Ultime Notizie dalla rete : Pagelle Bayern

Le pagelle e i voti di Bayern Monaco-Psg 2-3, match dell'andata dei quarti di finale di Champions League: il tabellino, migliori e peggiori in campo ...Il Bayern Monaco affronterà il PSG nella sfida valevole per ... Sportface.it seguirà la sfida con aggiornamenti in tempo reale, pagelle e highlights al termine.