Olesya Rostova non è Denise Pipitone: l’annuncio di Giacomo Frazzitta, avvocato di Piera Maggio (Di mercoledì 7 aprile 2021) Olesya Rostova non è Denise Pipitone: l’avvocato di Piera Maggio, madre della bambina scomparsa nel lontano 2004, ha dato l’annuncio ai microfoni di Fanpage. Il caso di Denise Pipitone, la bambina scomparsa nel 2004 da Mazara del Vallo, e Olesya Rostova, la giovane ragazza che in tv russa ha fatto un appello ai suoi genitori, L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di mercoledì 7 aprile 2021)non è: l’di, madre della bambina scomparsa nel lontano 2004, ha datoai microfoni di Fanpage. Il caso di, la bambina scomparsa nel 2004 da Mazara del Vallo, e, la giovane ragazza che in tv russa ha fatto un appello ai suoi genitori, L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

rtl1025 : ?? #Olesya Rostova non è #DenisePipitone. Lo conferma a Fanpage Giacomo Frazzitta, avvocato di Piera Maggio, la madr… - fanpage : Non è Denise Pipitone. L'annuncio ufficiale dell'avvocato di Piera Maggio. - rtl1025 : ?? ?? Verrà svelato il giorno di #Pasquetta in diretta televisiva sul primo canale russo, il gruppo sanguigno di… - lori_gianna : RT @tweetnewsit: +++ L'avvocato di Piera Maggio, Giacomo Frazzitta ha appena confermato ufficialmente a Fanpage che Olesya Rostova non è #D… - ItaliaConAngeT : RT @perchetendenza: #DenisePipitone: Perché l'avvocato Giacomo Frazzitta ha reso noto che né lui né la sua assistita Piera Maggio partecipe… -