Letta vede Renzi sette anni dopo e lancia la sfida a sinistra (Di mercoledì 7 aprile 2021) AGI - Un faccia a faccia con il 'nemico' Matteo Renzi e una 'competion' con Giuseppe Conte per la guida dell'alleanza di centrosinistra. Il segretario del Pd Enrico Letta, sette anni dopo il passaggio di consegne alla guida del governo, vede il leader di Italia Viva giocando in casa, nella sede dell'Arel. Alla fine di quaranta minuti di colloquio, che entrambi definiscono "franco e cordiale", i due si congedano con più distanze che visioni comuni. A cominciare dall'alleanza con il Movimento Cinque Stelle, che per il segretario del Pd resta fondamentale per costruire un campo largo a sinistra capace di essere competitivo nella partita con il centrodestra di Salvini e Meloni, ma che per Renzi, resta un tabù. L'incontro ... Leggi su agi (Di mercoledì 7 aprile 2021) AGI - Un faccia a faccia con il 'nemico' Matteoe una 'competion' con Giuseppe Conte per la guida dell'alleanza di centro. Il segretario del Pd Enricoil passaggio di consegne alla guida del governo,il leader di Italia Viva giocando in casa, nella sede dell'Arel. Alla fine di quaranta minuti di colloquio, che entrambi definiscono "franco e cordiale", i due si congedano con più distanze che visioni comuni. A cominciare dall'alleanza con il Movimento Cinque Stelle, che per il segretario del Pd resta fondamentale per costruire un campo largo acapace di essere competitivo nella partita con il centrodestra di Salvini e Meloni, ma che per, resta un tabù. L'incontro ...

Advertising

fattoquotidiano : “Sostegno a Draghi ma profonda divergenza su Conte e M5s”. Letta vede Renzi (dopo i big di centrosinistra, centrode… - fattoquotidiano : La sindaca di Roma rischia di essere l’ostacolo sul quale si infrange la costruzione dell’alleanza con i Cinque Ste… - Rosyfree74 : RT @gaetano_rizza: #Floris: Incontro con #Renzi? Come lo vede considerato che fatto cadere 2 governi il suo e quello di #Conte. #Letta: vog… - fisco24_info : Letta vede Renzi sette anni dopo e lancia la sfida a sinistra: AGI - Un faccia a faccia con il 'nemico' Matteo Renz… - SilvanaBuonoco2 : @EnricoLetta @diMartedi @La7tv Letta,forse non ti è chiaro ciò che necessita al paese! Non di certo calmierare i me… -