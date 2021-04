Juventus, Bernardeschi positivo al Covid (Di martedì 6 aprile 2021) Juventus Football Club comunica che, nel corso dei controlli previsti dal protocollo in vigore, è emersa la positività al Covid 19 di Federico Bernardeschi. Il calciatore è in isolamento e asintomatico. La Società rimane in contatto con le Autorità Sanitarie in attuazione dei protocolli previsti per consentire le attività di allenamento e di gara del L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di martedì 6 aprile 2021)Football Club comunica che, nel corso dei controlli previsti dal protocollo in vigore, è emersa la positività al19 di Federico. Il calciatore è in isolamento e asintomatico. La Società rimane in contatto con le Autorità Sanitarie in attuazione dei protocolli previsti per consentire le attività di allenamento e di gara del L'articolo

Advertising

MaryDiDio2 : Comunque vedere alcuni pseudo tifosi esultare per la positività di Bernardeschi è davvero SQUALLIDO. #Juventus… - DilectisG : RT @BombeDiVlad: ?? +++ ULTIM’ORA - #Juventus, nel corso dei controlli previsti dal protocollo in vigore è emersa la positività al Covid 19… - MattiaGallo17 : RT @marifcinter: UFFICIALE - Juventus Football Club comunica che, nel corso dei controlli previsti dal protocollo in vigore, è emersa la po… - _Pupi81_ : RT @marifcinter: UFFICIALE - Juventus Football Club comunica che, nel corso dei controlli previsti dal protocollo in vigore, è emersa la po… - BombeDiVlad : ?? +++ ULTIM’ORA - #Juventus, nel corso dei controlli previsti dal protocollo in vigore è emersa la positività al C… -