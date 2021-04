Una vita anticipazioni: Genoveva è davvero incinta? Felipe resta muto (Di lunedì 5 aprile 2021) Santiago ha finalmente raccontato a Marcia quello che sta facendo: gioca a carte, gioca d’azzardo per questo ha tutto quel denaro nascosto. La ragazza gli crede ma continua a sospettare di suo marito. Cosa succederà adesso? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata di Una vita in onda domani, 6 aprile 2021. Su Canale 5 domani pomeriggio vedremo la seconda parte dell’episodio 1149 della soap spagnola. Torniamo quindi ad Acacias 38, con le ultime news! Come avrete visto, Genoveva e Felipe sembrano essere il re e la regina del quartiere ma per il momento restano solo fidanzati. Genoveva riuscirà a far capitolare Felipe, facendolo cedere per un matrimonio? Vedremo, intanto scopriamo le anticipazioni per la puntata di ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 5 aprile 2021) Santiago ha finalmente raccontato a Marcia quello che sta facendo: gioca a carte, gioca d’azzardo per questo ha tutto quel denaro nascosto. La ragazza gli crede ma continua a sospettare di suo marito. Cosa succederà adesso? Lo scopriamo con leche ci rivelano proprio la trama della puntata di Unain onda domani, 6 aprile 2021. Su Canale 5 domani pomeriggio vedremo la seconda parte dell’episodio 1149 della soap spagnola. Torniamo quindi ad Acacias 38, con le ultime news! Come avrete visto,sembrano essere il re e la regina del quartiere ma per il momentono solo fidanzati.riuscirà a far capitolare, facendolo cedere per un matrimonio? Vedremo, intanto scopriamo leper la puntata di ...

Advertising

Pontifex_it : Ecco il primo annuncio di #Pasqua che vorrei consegnarvi: è possibile ricominciare sempre, perché c’è una vita nuov… - SeaWatchItaly : Nel Mediterraneo, ogni giorno, c’è bisogno di gesti di pace: azioni concrete che fanno la differenza tra la vita e… - lorepregliasco : «Io non so come uno possa dormire la notte sapendo che avrebbe potuto salvare una vita e invece ha dato il vaccino… - Nonzi83 : @Amos8125 Ha detto una cazzata, ma da feccia di possibile e di sinistra non mi aspetto altro. TASSATE ? CONFISCA… - xbizzleshope : RT @onlytheebraves: Mi ero immaginata una vita completamente diversa -