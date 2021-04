Per la disponibilità PS5 e Xbox nubi nere all’orizzonte | Foxconn spiega perché

Leggi su optimagazine

(Di domenica 4 aprile 2021) Non giungono buone notizie con merito alla futuraPS5 eSeries X e S per i prossimi mesi. Le console, soprattutto quella di casa Sony, rischiano di essere ancora introvabili per tutto il 2021 e ancora per parte del 2022. A dichiararlo è Young Liu, CEO dell’aziendanota a tutti per la produzione di componenti essenziali per smartphone e altri dispositivi elettronici di largo consumo. Insomma, una voce autorevole che parla con cognizione di causa e soprattutto sulla base di dati inconfutabili in suo possesso. Non è un mistero che la scarsaPS5 come anche dellaSerie X e Series S sia dipesa dalla scarsità di chip a disposizione proprio per i prodotti in questione come anche per smartphone e altri device. Se la, nei primi due mesi ...